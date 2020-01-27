Компания UsabilityLab представила результаты очередного исследования банков для индивидуальных предпринимателей.
При составлении рейтинга рассматривался не отдельный канал взаимодействия (мобильное приложение или интернет-банк), а весь путь, который проходит предприниматель: от открытия счета через сайт до проведения платежей и решения других задач. Первые три места в рейтинге заняли Тинькофф Банк, Сбербанк и ДелоБанк.
В шорт-лист юзабилити-рейтинга вошли 13 российских банков. 52 респондента (участника юзабилити-тестирования) выполняли основные сценарии использования. Их поведение было проанализировано, благодаря чему были выявлены юзабилити-проблемы и лучшие практики в клиентском опыте индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с исследуемыми банками.
Юзабилити-рейтинг банков для ИП выглядит следующим образом:
1. Тинькофф Банк
2. Сбербанк
3. ДелоБанк
4. Модульбанк
5. Альфа-Банк
6. «Точка»
7. Банк «Сфера»
8. Райффайзенбанк
9. Банк «Открытие»
10. ВТБ
11. Локо-Банк
12. ПСБ
13. Банк «Санкт-Петербург».