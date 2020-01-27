Компания UsabilityLab представила результаты очередного исследования банков для индивидуальных предпринимателей.



При составлении рейтинга рассматривался не отдельный канал взаимодействия (мобильное приложение или интернет-банк), а весь путь, который проходит предприниматель: от открытия счета через сайт до проведения платежей и решения других задач. Первые три места в рейтинге заняли Тинькофф Банк, Сбербанк и ДелоБанк.

В шорт-лист юзабилити-рейтинга вошли 13 российских банков. 52 респондента (участника юзабилити-тестирования) выполняли основные сценарии использования. Их поведение было проанализировано, благодаря чему были выявлены юзабилити-проблемы и лучшие практики в клиентском опыте индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с исследуемыми банками.

Юзабилити-рейтинг банков для ИП выглядит следующим образом:

1. Тинькофф Банк



2. Сбербанк

3. ДелоБанк

4. Модульбанк

5. Альфа-Банк

6. «Точка»

7. Банк «Сфера»

8. Райффайзенбанк

9. Банк «Открытие»

10. ВТБ

11. Локо-Банк

12. ПСБ

13. Банк «Санкт-Петербург».