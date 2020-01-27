Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям провести ревизию работы по реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства в понедельник. Мишустин провел первое совещание с заместителями председателя правительства, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию.

Позже Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что ответственность членов правительства за реализацию нацпроектов будет персональной. «Главное, определиться с персональной ответственностью, чтобы мы понимали, кто за что отвечает — это руководители проектных комитетов и, соответственно, руководители направлений по национальным проектам. Непосредственно руководить этими направлениями будут заместители председателя правительства», — сказал он.

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты за 2019 год в 91,4% Это 1,6 трлн рублей.

Ранее Мишустин поручал кураторам нацпроектов до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению этих программ. Кроме того, до 28 февраля руководители федеральных органов исполнительной власти должны будут представить предложения по внесению изменений в государственные программы РФ.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в Кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.