ЦБ РФ вновь привлек банк «Открытие» и Райффайзенбанк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора в понедельник, 27 января.

Постановления в отношении «Открытия» вынесены 27 и 30 декабря прошлого года и вступили в силу 25 января. В общей сложности вынесено 20 постановлений.

«Открытие» в основном привлекается к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Такие постановления вынесены в 19 из 20 указанных случаев.

Еще одно постановление вынесено по статье 15.26.3 КоАП. Она формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок».

В отношении Райффайзенбанка 30 декабря вынесено два постановления по статье 14.29 КоАП, они вступили в силу также 25 января.

По всем постановлениям банкам назначены административные штрафы. По каждой из упомянутых статей КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ за последнее время не раз привлекал и Райффайзенбанк, и особенно часто — «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. В декабрьском интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев отмечал, что архитектурный ландшафт кредитной организации включает учетные системы более чем 15 разных банков со множественными источниками данных, актуальность, качество и корректность которых отличаются от системы к системе, а «в 2019 году на ситуацию повлиял масштабный и сложный интеграционный процесс: в разрозненный IT-ландшафт «Открытия» мигрировали клиенты экс-Бинбанка». По его словам, в момент миграции продуктов в единую автоматизированную банковскую систему происходит перемещение всего продуктового профиля клиента, кредитных конвейеров, клиентских карточек, и, «естественно, иногда могут возникать ошибки».

Ранее в «Открытии» также подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.