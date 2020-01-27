До конца февраля 2020 года у клиентов Райффайзенбанка появится возможность вносить наличные деньги с помощью банкоматов банка «Открытие». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Благодаря новому сервису количество устройств для внесения наличных достигнет 16 850, включая банкоматы «ФК Открытие», Газпромбанка, Московского Кредитного Банка, Росбанка и собственные банкоматы Райффайзенбанка», — говорится в сообщении.

Размер лимитов на внесение наличных зависит от категории и тарифного плана карты. Адреса банкоматов банков-партнеров можно уточнить на сайте или в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».