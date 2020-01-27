Снижения номинальных и реальных процентных ставок в экономике и упрощения доступа к заемному финансированию может оказаться недостаточно для ускорения роста инвестиций в промышленном секторе. К таким выводам пришел Банк России по итогам проведенного по его заказу опроса промышленных предприятий.

Опрос был проведен в 2019 году. Около половины из 495 опрошенных предприятий указали на недостаточный уровень инвестиций в 2016—2018 годах; чуть менее половины инвестировали, по их мнению, на достаточном уровне.

Инвестиционное поведение компаний в исследуемый период отличалось относительно низкой чувствительностью инвестиций к кредитным ставкам, отмечают в ЦБ. «Это связано с тем, что инвестиции у почти 80% компаний осуществлялись в связи с необходимостью замены основных средств, зачастую внеплановой, — поясняется в материале. — К тому же в условиях высокой экономической неопределенности и геополитических рисков после 2016 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной ликвидностью и быстрой отдачей вложенных средств. При этом не уделялось должного внимания долгосрочному планированию и временной стоимости денег, используемых для реализации проекта».

Основным источником финансирования инвестиций были собственные средства предприятий. Банковские кредиты привлекали менее половины опрошенных компаний. Оценки предприятий в отношении необходимой минимальной нормы доходности инвестиций (в среднем по выборке — 10,4%) превысили средневзвешенную стоимость собственного и заемного капитала, сложившуюся в 2016—2018 годах (9%). Формально это подтверждает наличие у бизнеса финансовых стимулов к реализации своих инвестиционных возможностей.

В то же время предприятия указали на недостаток собственных средств как на главное ограничение роста своих инвестиций. Недоступность внутренних фондов могла быть связана как с финансовыми, так и с экономическими факторами. Последние объясняются низкой прибыльностью предприятий, недостаточной конкурентоспособностью и ограниченным спросом на их продукцию.

Почти все производители (90%), которые не могли, по их мнению, инвестировать на достаточном уровне, одновременно испытывали влияние как факторов, ограничивающих финресурсы, так и прочих факторов нефинансового характера. Основные финансовые трудности с получением заемного финансирования таких компаний были связаны с ограничениями по объемам и срокам, на которые привлекаются заемные средства. При этом только 20% предприятий считали кредит дорогим и поэтому не подавали заявку на его получение. Главным нефинансовым препятствием для инвестиций была высокая неопределенность экономической ситуации, что может быть связано с непониманием перспектив развития и ростом геополитической нестабильности.

Аналитики оценили перспективы кредитования корпоративных заемщиков из разных отраслей В 2020 году российские компании из разных отраслей будут по-прежнему привлекательны для банков в качестве заемщиков благодаря приемлемому уровню долговой нагрузки.

«Таким образом, в условиях относительно слабой чувствительности к кредитным ставкам инвестиций в замену основных средств и высокой значимости нефинансовых ограничений для инвестиционной деятельности предприятий снижение номинальных и реальных процентных ставок в экономике и упрощение доступа к заемному финансированию может оказаться недостаточным для ускорения роста инвестиций в промышленности», — отмечает регулятор.

При этом снижение стоимости кредитных ресурсов позволяет компаниям уменьшать долговую нагрузку, экономя на процентных выплатах, и улучшать финансовый результат своей деятельности. В результате этого высокоэффективные компании, вероятно, направят больше средств на выплату дивидендов, а низкоэффективные и закредитованные компании несколько улучшат свое кредитное качество, оставаясь низкоэффективными.

В такой среде смягчение денежно-кредитной политики в большей степени стимулирует потребительский спрос и внутренний спрос на финансовые активы (через рост аппетита к риску), одновременно повышая риски для финансовой стабильности. Это скорее приведет к росту производства на существующих мощностях, а не к его расширению, при некотором повышении инфляционного давления в экономике, рассуждают в Центробанке.

Политика по поддержанию макроэкономической стабильности, в первую очередь сохранение инфляции на низком уровне, улучшает условия ведения инвестиционной деятельности, расширяя горизонт планирования. Однако многие накопившиеся структурные проблемы вызывают стагнацию производительности и нехватку конкурентоспособных производств, сдерживая готовность к инвестированию. Эти проблемы не могут быть решены мерами денежно-кредитной политики, подчеркивается в материале.



Чтобы стимулировать рост инвестиционной активности, в первую очередь необходимы структурные изменения в экономике и меры нефинансового характера, которые будут способствовать улучшению делового климата и развитию конкуренции, в том числе меры по снижению доли госсектора в экономике, заключают в ЦБ.