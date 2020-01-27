Банк «Точка» запустил платформу для продажи товаров и услуг клиентов кредитной организации для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Теперь продавать товары можно прямо на сайте банка. Чтобы открыть свой интернет-магазин, достаточно ввести описание и цену товара. Покупатели сразу же смогут оплачивать покупки банковской картой: эквайринг и бесплатная онлайн-касса подключатся автоматически», — говорится в релизе.

Владелец интернет-магазина получит ссылку, которой можно делиться без ограничений. Сервис доступен для всех клиентов — ИП банка «Точка». Стоимость сервиса составит 2,9% с каждой трансакции в первые три месяца, а с четвертого месяца при обороте ниже 500 тыс. рублей поднимется до 3,9%.