Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд рублей за 2020–2023 годы, оценили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ): вырастут затраты на администрирование, потери понесут почтовые службы и потребители; расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд рублей) в федеральный бюджет; ВШЭ снижение порога до 100 евро в 2020 году не учитывала; решение должны принять страны Евразийского экономического союза, пишут «Ведомости» .

Так, порог ниже 200 евро может привести к росту затрат всех участников рынка при отсутствии значимых положительных эффектов, считают эксперты ВШЭ; в первую очередь пострадают потребители, которые не смогут сэкономить на покупках; эксперты прогнозируют, что из-за снижения порога к 2022 году посылок станет 325 млн, а число облагаемых пошлиной посылок, напротив, вырастет почти в 20 раз – до 76 млн за 2020–2022 годы, предупреждают эксперты Высшей школы экономики.

По мнению экспертов, потери почтовых операторов за этот период превысят 33 млрд рублей: понадобятся новые сотрудники, вырастут расходы на расширение складов, хранение товаров, станет дороже и доставка, повысится риск сбоев и заторов на хабах; также увеличатся расходы на администрирование, указывается в исследовании ВШЭ: в 2022 году они могут превысить 60% поступлений от зарубежной интернет-торговли.

ФТС считает, что снижение порога принесет бюджету около 300 млрд рублей за 2020–2022 годы, из них 223 млрд – в 2022 году; прогноз на 2020 год завышен минимум в пять раз, считают эксперты Высшей школы экономики, а расхождение в оценках может объясняться тем, что ФТС рассчитывает на сильный рост рынка.