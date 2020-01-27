Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд рублей за 2020–2023 годы, оценили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ): вырастут затраты на администрирование, потери понесут почтовые службы и потребители; расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд рублей) в федеральный бюджет; ВШЭ снижение порога до 100 евро в 2020 году не учитывала; решение должны принять страны Евразийского экономического союза, пишут «Ведомости».

Так, порог ниже 200 евро может привести к росту затрат всех участников рынка при отсутствии значимых положительных эффектов, считают эксперты ВШЭ; в первую очередь пострадают потребители, которые не смогут сэкономить на покупках; эксперты прогнозируют, что из-за снижения порога к 2022 году посылок станет 325 млн, а число облагаемых пошлиной посылок, напротив, вырастет почти в 20 раз – до 76 млн за 2020–2022 годы, предупреждают эксперты Высшей школы экономики.

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза посылок до 20 евро
Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза посылок до 20 евро

Это может обернуться сокращением ассортимента доступных товаров.

По мнению экспертов, потери почтовых операторов за этот период превысят 33 млрд рублей: понадобятся новые сотрудники, вырастут расходы на расширение складов, хранение товаров, станет дороже и доставка, повысится риск сбоев и заторов на хабах; также увеличатся расходы на администрирование, указывается в исследовании ВШЭ: в 2022 году они могут превысить 60% поступлений от зарубежной интернет-торговли.

ФТС считает, что снижение порога принесет бюджету около 300 млрд рублей за 2020–2022 годы, из них 223 млрд – в 2022 году; прогноз на 2020 год завышен минимум в пять раз, считают эксперты Высшей школы экономики, а расхождение в оценках может объясняться тем, что ФТС рассчитывает на сильный рост рынка.