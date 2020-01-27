Московский Кредитный Банк открыл 27 января первое отделение — дополнительный офис «Казанский», сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый офис приступил к обслуживанию клиентов — физических лиц по адресу: Казань, пр-т Ямашева, д. 54, к. 1.

«Открытие офиса в Казани — это часть программы развития региональной сети банка. В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц: операции по вкладам, кредитные продукты, в том числе рефинансирование, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, валютно-обменные операции и переводы, а также зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7», — говорится в релизе.

Часы работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00.



«Казанский» стал 133-м офисом МКБ в России. Банк планирует и дальше расширять свое региональное присутствие, отмечается в сообщении.