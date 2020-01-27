Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70—80% из них — это семьи с детьми, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».



«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человек, среди них основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70—80%», — сказала она.

Голикова также заявила, что порядка 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, что потребует порядка 159 млрд рублей из средств федерального бюджета и бюджетов регионов.