Банк «Санкт-Петербург» пришел в Сибирь, открыв филиал в Новосибирске. Об этом на днях сообщили в финучреждении.

Филиал представлен двумя отделениями по адресам:

ул. Гоголя, д. 9 (с акцентом на работу с физлицами и предпринимателями);

ул. Каменская, д. 7 (для корпоративных клиентов).

В отделении на улице Гоголя обслуживание частных клиентов осуществляется по будням с 10:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 17:00, а корпоративных — в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Офис на Каменской работает по будням с 9:00 до 18:00, свидетельствуют информация на сайте банка.