Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Запсибкомбанка на уровне «АА-(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг облигаций банка также подтвержден на уровне «АА-(RU)».

Кредитный рейтинг Запсибкомбанка определяется высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны акционера — банка ВТБ, поясняют аналитики. Оценка собственной кредитоспособности Запсибкомбанка базируется на устойчивом бизнес-профиле, сильной позиции по достаточности капитала и адекватной оценке риск-профиля. Фактор фондирования и ликвидности продолжает оцениваться как адекватный, при этом отмечается некоторое ухудшение позиции банка по ликвидности в связи с изменением структуры активов.



«Позитивный» прогноз базируется на ожидаемом в течение 2020—2021 годов завершении процедур по присоединению Запсибкомбанка к материнской организации, что предполагает переход обязательств банка к структуре с более высоким кредитным рейтингом.

В АКРА напоминают, что основным регионом присутствия Запсибкомбанка являются Тюмень и Тюменская область, где банк занимает лидирующие рыночные позиции. Финучреждение специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физлиц, а также на кредитовании юрлиц и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля банка («bbb-») обусловлена его текущей ограниченной рыночной позицией при достаточно высоком уровне диверсификации активов и операционных доходов. В планы банка не входит агрессивный рост ни по одному из направлений деятельности. В рамках стратегии развития группы предусматривается органический рост в традиционных сегментах деятельности банка и увеличение продаж банковских продуктов новым и имеющимся клиентам. Основной операционной целью Запсибкомбанка на данный момент является успешная интеграция с ВТБ при сохранении клиентской базы и ведущих рыночных позиций в регионе.

Качество корпоративного управления в Запсибкомбанке оценивается как среднее в контексте российского банковского сектора.

Значительный запас устойчивости по капиталу обусловлен сохраняющейся относительно высокой достаточностью капитала банка при небольшом ее снижении в 2019 году, а также умеренно сильной способностью к генерации капитала. Чистая процентная маржа сопоставима с аналогичным показателем кредитных организаций схожего профиля (среднее значение за три года — 4,8%).

Система риск-менеджмента Запсибкомбанка оценивается как удовлетворительная. Состав основного управленческого персонала после смены собственника банка существенно не изменился. Процедуры по управлению рисками адаптированы к стандартам ВТБ, при этом риск-аппетит Запсибкомбанка находится под контролем акционера.

Кредитный портфель Запсибкомбанка характеризуется умеренным уровнем проблемной задолженности (доля проблемной и потенциально проблемной задолженности составила около 6% на 30 сентября 2019 года) и относительно высокой диверсификацией по десяти крупнейшим заемщикам.

Позиции банка по ликвидности на краткосрочном и долгосрочном горизонтах ухудшились за девять месяцев 2019 года в связи с сокращением объема вложений в ценные бумаги, однако в настоящее время это не оказывает негативного влияния на итоговую оценку фактора фондирования и ликвидности. В случае необходимости банк может привлекать средства в рамках сделок РЕПО. Диверсификация по источникам фондирования оценивается как слабая: средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляли порядка 66% всех обязательств банка на 1 октября.

