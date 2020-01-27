Поправки в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда России на 2020—2022 годы могут быть внесены в правительство 6 февраля. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник.



«Правительством уже принято решение о подготовке поправок в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020—2022 годы, и в самое ближайшее время, в начале февраля, пока это 6 февраля, предполагается, что законопроект будет внесен в правительство и, соответственно, дальше уже пойдет в Государственную думу на утверждение», — сказала Голикова.