В одностороннем порядке в 2019 году были прекращены 13,9 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), 36% (5 тыс. случаев) из них — безосновательно, пишут «Известия» . Об этом рассказал замглавы ФАС Михаил Евраев, заявив, что такая статистика демотивирует предпринимателей участвовать в тендерах.

Прекратить контракт можно, если контрагент не исполняет обязательства по нему. В такой ситуации исполнитель теряет не только сам договор, но и финансовое обеспечение, пояснил замруководителя ФАС. Это правильно, когда предприниматель сорвал контракт, но несправедливо, если факт недобросовестного поведения впоследствии не подтвердился, уверен Евраев. По его словам, у бизнеса нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке. Для баланса интересов сторон он предложил наделить их таким правом. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, считает замглавы ФАС.

В некоторых случаях Гражданский кодекс допускает расторжение договора заказчиком без подтверждения неисполнения поставщиком, пояснил гендиректор торговой площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Это возможно только при одновременном наличии двух условий: такой сценарий предусмотрен договором и есть ссылка на гражданское законодательство. При этом второй стороне дается десять дней с момента уведомления на устранение нарушений, отметил он.

Минфин может повысить ценовую льготу для закупок у российских поставщиков Вопрос повышения ценовой преференции может быть рассмотрен, но должны быть сделаны соответствующие расчеты.

В Минфине заявили, что количество прекращенных в одностороннем порядке контрактов (13,9 тыс.) составляет лишь 2% от общего числа расторгнутых обязательств (667 тыс.) и 0,4% от всех заключенных договоров (3,6 млн). Это низкие показатели, уверены в ведомстве. Там также добавили, что разрабатывают законопроект, который в том числе повысит прозрачность процедуры расторжения. В Минэкономразвития заявили, что целесообразно провести анализ причин несправедливого расторжения контрактов.

По словам экспертов, разрыв контракта в одностороннем порядке нередко приводит к банкротству предприятия: те затраты, которые оно производит в процессе, ему не компенсируют. Одностороннее расторжение договора создает впечатление, что в торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть. Это потенциально несет коррупционные риски, отмечают эксперты. Целесообразно было бы создать реестр недобросовестных заказчиков и сокращать бюджеты на госзакупки тем, кто в него попал, предложили эксперты.