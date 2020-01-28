Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии цифровой подписи для верификации звонящих абонентов, пишет РБК . Ведомство прорабатывает возможность внедрения цифровой подписи для верификации абонентов при звонках по телефону, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Олег Кузнецов.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Минкомсвязи рассмотреть возможность внедрения в России на сетях операторов связи системы stir/shaken (группы протоколов и процедур, позволяющие идентифицировать звонящего в телефонной сети), «которая должна будет защитить граждан от спам- и мошеннических звонков с поддельных телефонных номеров, а также позволит бороться с ложными сообщениями о минировании различных объектов». В России наблюдается рост числа звонков от мошенников. По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, из 600 минут разговора у абонентов из России в месяц примерно 30 минут — это голосовой спам. Если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймет, что номер абонента подделан, и сможет заблокировать звонок.

Эксперты предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом.

Внедрение технологии stir/shaken будет способствовать предотвращению подмены или сокрытия номера вызывающего абонента, говорится в ответе Минкомсвязи. Также отмечается, что в России рассматриваются и реализуются другие решения организационного, технического и правового характера, направленные на борьбу с подменой номеров вызывающего абонента. В том числе на это направлен вступивший в силу с 1 ноября 2019 года закон «О суверенном Рунете».

По словам представителей операторов, вопрос верификации позволит решить проблемы с подменой номеров, но операторы разрабатывают и свои решения для борьбы с мошенничеством. Также, чтобы внедрить цифровую подпись для верификации абонентов, потребуется доработка и модернизация сетей, в частности, сетей фиксированной связи в отдаленных регионах.