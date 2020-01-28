Доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, пишет РБК , ссылаясь на данные Росстата. Так, в 2018 году она опустилась до 20,2% от всей экономики. Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн рублей, то есть на долю МСБ приходится около 19 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года говорил, что к 2025 году вклад МСБ в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» была поставлена цель в 32,5% ВВП к 2024 году. Так, по итогам 2019 года доля МСБ должна возрасти до 22,9%, по итогам 2020 года — до 23,5%. Среди других целевых показателей нацпроекта — доведение численности занятых в cекторе до 25 млн человек к концу 2024 года и обеспечение доли МСБ в несырьевом экспорте на уровне 10%.

По итогам III квартала 2019 года индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 пункта, что свидетельствует о фактической остановке роста деловой активности в секторе. RSBI оценивает настроения бизнеса в трех отраслях — торговле, производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта.

По мнению экспертов, в стране отсутствует системная государственная поддержка сектора МСБ на всех уровнях. Серьезное влияние на сокращение доли МСБ в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18% до 20%. Также для МСБ одной из главных проблем является падение потребительского спроса в экономике из-за стагнации реальных доходов населения, считают эксперты.

Среди основных действующих инструментов поддержки МСБ — льготное кредитование и субсидирование сектора. Но поручение президента по кредитованию малого производственного бизнеса под ставку 6,5% выполнено не было, а сам инструмент не создан, сообщала Счетная палата в отчете о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По состоянию на 1 ноября 2019 года субъекты МСБ получили кредитов на 131,3 млрд рублей при целевом показателе — не менее 1 трлн рублей, приводит данные Счетная палата.