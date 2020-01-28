Банк России пригласил инвестиционных консультантов для участия в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы банка «ФК Открытие». К работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, имеющие необходимый опыт проведения сделок на рынках капитала, отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Рассматриваются различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения. Сбор предложений продлится до 16 марта 2020 года.

Как отмечается, ЦБ планирует выйти из капитала группы с учетом соблюдения разумного баланса между максимальным возмещением затрат на ее финансовое оздоровление и сроком выхода из нее. Сроком совершения первых сделок по снижению доли участия Банка России, как предполагается, будет 2021 год.

Основные подходы регулятора к определению стратегии выхода из группы банка «Открытие» предусматривают недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, в которых присутствует группа, а также максимальную прозрачность процесса выхода ЦБ из группы для участников рынка и общества, подчеркивается в сообщении.



«Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи Банком России участия в банковской группе ПАО «Банк «ФК Открытие». Мы не ограничиваем консультантов рассмотрением одного варианта продажи. Наоборот, на данном этапе нам важна вариативность, включая выбор сроков, мероприятий по предпродажной подготовке и способов продажи. Важным является определение объекта продажи: продавать группу целиком или отдельными бизнесами, а также снятие непрофильных активов с баланса до продажи. Мы рассмотрим предложения участников рынка, выберем оптимальную стратегию выхода, а затем и самих инвестконсультантов», — прокомментировал председатель наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Василий Поздышев.



Предправления «Открытия» Михаил Задорнов рассказывал в декабре 2019 года в интервью «Ведомостям», что банк вместе с ЦБ в январе 2020-го начнет готовиться к предстоящему в 2021 году IPO. «На первом этапе продадим 20—25% акций. Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой», — отмечал Задорнов.

Центробанк в конце августа 2017-го запустил процедуру санации «Открытия», а в декабре того же года стал практически единоличным собственником банка за счет выкупа допэмиссии акций, последовавшей за уменьшением уставного капитала кредитной организации до рубля.



Банк России не так давно сообщал, что у него появятся новые способы продажи санируемых банков. Так, регулятор будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций (долей в уставном капитале) банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента. Кроме того, ЦБ будет вправе реализовать доли участия путем продажи на организованных торгах, например широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.

