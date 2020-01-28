Банк России установил официальные курсы валют на 29 января.

Курс доллара повысился на 49,19 копейки, составив 62,8299 рубля (62,338 рубля на 28 января). Курс евро вырос на 44,85 копейки до 69,226 рубля (с 68,7775 рубля на 28 января).

На Московской бирже на 12:23 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — также 10 копеек, валюты стоят 63,07 и 69,48 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,72—63,08 рубля за доллар и 69,1—69,5 рубля за евро.