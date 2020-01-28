Банк «Открытие» обновил свой логотип. Как следует из сообщения финучреждения, он уже используется в новой рекламной кампании, стартовавшей ранее в январе, а также в других коммуникациях.

Обновленный логотип имеет преемственность с предыдущей версией. Рестайлинг выполнен дизайнерами банка. За основу была взята гарнитура новых шрифтов банка, использующихся в рекламных коммуникациях. «Благодаря сокращению количества шрифтов в рекламных макетах улучшится визуальная целостность и общая считываемость информации», — полагают в банке.

Там подчеркивают, что «начертание шрифта обновленного логотипа соответствует глобальным трендам в экономике и социокультурной сфере — упрощению, выравниванию баланса, технологичности».

На новом логотипе (верхнее изображение) размещен слоган: «Надежный банк нашего времени».





«Наш банк пережил фундаментальные изменения. За два года мы прошли огромный путь, который другие проходили за десятилетие. Летом 2019 года мы представили рынку наше новое позиционирование. В основу новой концепции легли два ключевых элемента — надежность и стремление становиться лучше день ото дня. Мы также выбрали амбассадора бренда — Василия «Басту» Вакуленко, который отвечает этим критериям. За полгода (с момента запуска нового позиционирования и первой имиджевой рекламной кампании) исследования показали значительный рост узнаваемости бренда, значит, аудитория принимает и понимает нашу стратегию. Теперь пришло время финального аккорда этих изменений: мы обновили логотип, который не менялся уже пять лет. Это станет восклицательным знаком в нашей коммуникации с рынком. Новая рекламная кампания банка в январе стартовала уже с новым логотипом», — прокомментировал руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.



Некоторое время два логотипа банка «Открытие» будут существовать одновременно, новый постепенно заменит старый. Действующие маркетинговые материалы или другие носители, где есть старый логотип, будут использоваться до тех пор, пока они не закончатся или не наступит износ. Вывески в отделениях будут меняться по мере износа и наступления плановой даты замены. Таким образом, ребрендинг не потребует от банка никаких дополнительных затрат. До конца 2020 года логотип обновится в ключевых рекламных каналах. Логотипы дочерних организаций — УК «Открытие», компаний «Открытие Брокер», «Открытие Факторинг», НПФ «Открытие» — также будут выполнены в новой стилистике.

