Минтруд предложил установить прожиточный минимум по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на уровне 10 609 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8 788 рублей, детей — 10 383 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8 788 рублей, детей — 10 383 рублей», — говорится в документе.