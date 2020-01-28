Российские банки заработали в прошлом году в общей сложности 2 трлн рублей до налогов, а годовая чистая прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году» .

Центробанк в своем материале анализирует в том числе и декабрьскую динамику банковского сектора.

Так, в декабре прирост активов ускорился с ноябрьских плюс 0,2% до плюс 1,3%, а объем активов на 1 января 2020-го достиг 96,6 трлн рублей. В примечании ЦБ уточняется, что активы не уменьшаются на величину резервов на возможные потери банковского сектора. В целом за минувший год активы сектора выросли на 5,2%, в основном за счет наращивания кредитного портфеля.

Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (плюс 0,1%), причем объем рублевых кредитов в декабре сокращался (минус 1%) при существенном увеличении валютного кредитования (плюс 3,4%). В целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования (плюс 4,5%) оказался несколько меньше, чем в 2018-м (плюс 5,8%), из-за слабого спроса со стороны компаний, в том числе ввиду более активного привлечения ими облигационных заимствований.

Декабрьский прирост розничного кредитного портфеля (плюс 1%) был меньше, чем в ноябре (плюс 1,3%). Годовые темпы прироста также существенно замедлились — с плюс 22,8% за 2018 год до плюс 18,6% за 2019-й. Как поясняется, замедлению способствовало в том числе применение Банком России сдерживающих регулятивных мер в отношении необеспеченных потребительских ссуд.

Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов (включая перечисление пенсионных выплат за декабрь и январь) достиг 4%, при этом рос объем как рублевых (плюс 4,6%), так и валютных вкладов (плюс 1,4%). Общий прирост объема вкладов в 2019 году составил 10,1%, что существенно выше показателя 2018 года (плюс 6,5%).

Прирост объема депозитов и средств организаций в декабре оказался максимальным в 2019 году (плюс 3,1%), но в целом за год составил только 4,4%, указывают в ЦБ, отмечая, что депозиты и средства организаций — волатильный источник фондирования.

«В декабре доналоговая прибыль банковского сектора составила 166 млрд рублей (чистая прибыль — 129 млрд рублей). По итогам всего 2019 года банки заработали 2 трлн рублей до налогов (чистая прибыль — 1,7 трлн рублей, плюс 73% к 2018 году). Такой большой скачок связан с тем, что в состав прибыли 2019 года входит технический доход в размере около 0,4 трлн рублей от части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9 (совокупный результат от применения корректировок в соответствии с МСФО 9 — убыток около 0,9 трлн рублей), а также с тем, что в 2018 году банки под управлением ООО «УК ФКБС» отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн рублей из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 2019 году их результат был близок у нулевому. Исключая влияние МСФО 9 и результат банков под управлением ООО «УК ФКБС», чистая прибыль сектора в 2019 году составила 1,3 трлн рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году (1,5 трлн рублей)», — говорится в обзоре.

Положительный финансовый результат до налогообложения показали 372 кредитные организации.



«В целом 2019 год очень хороший для банковской системы: банки хорошо нарастили кредиты, хороший приток депозитов, несмотря на снижение ставок. Доверие клиентов к банковской системе сохраняется, прибыль банки заработали неплохую», — комментирует директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.



В числе прочего в отчете сообщается, что в 2019 году банковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов относительно 2018 года: до 540 млрд с 464 млрд рублей. Основной объем по-прежнему приходится на банки с государственным участием. Оставшаяся в распоряжении банков прибыль как составная часть регулятивного капитала (около 0,5 трлн рублей) необходима для расширения бизнеса, прежде всего кредитования экономики, и покрытия непредвиденных потерь.

Регулятивный капитал вырос на 5,5%, так как активы под риском росли медленнее, чем нераспределенная прибыль. Текущий запас капитала позволяет расширить кредитование более чем на 20 трлн рублей. Кроме того, внедрение с 1 января 2020 года нового подхода к оценке кредитного риска, предполагающего выделение категорий заемщиков с пониженными коэффициентами риска (по части требований к субъектам малого и среднего предпринимательства, к заемщикам инвестиционного класса), позволит несколько высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования, отмечают в Центробанке.



На 1 января 2020 года в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019-го — 484). В декабре их количество уменьшилось на две (с долей в активах менее 0,1%) в связи с отзывом лицензий. За весь 2019 год были отозваны либо аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения. При этом в марте-2019 впервые более чем за четыре года была выдана лицензия вновь созданному банку, напоминают в ЦБ.



В отчете уточняется, что показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).