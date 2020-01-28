Текущие тенденции на рынке вкладов могут сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году».

Регулятор констатирует, что доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в январе 2019 года до 19,6% в декабре (отдельно в декабре снижение составило 1,1 процентного пункта), а доля валютных средств организаций — с 37% до 30,5%. Как поясняется, девалютизации вкладов способствовало в том числе укрепление курса рубля, а также резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам (ставки по долгосрочным вкладам в долларах США снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре) как на фоне снижения доходности валютных активов, так и на фоне принятых Банком России мер по девалютизации основных балансовых статей.

В этой связи Центробанк напоминает, что с 1 июля 2019 года нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физлицами в иностранной валюте были повышены на 1 п. п. — до 8%.



«Вместе с тем снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций», — полагают в ЦБ.