В администрации президента РФ на экспертном уровне изучают предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), связанные с либерализацией уголовной ответственности бизнеса за валютные и налоговые нарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рассматривается на экспертном уровне», — сказал он в ответ на вопрос, получено ли в Кремле соответствующее обращение РСПП.
Ранее сообщалось, что РСПП направил руководителю администрации президента Антону Вайно свой вариант, как изменить законопроект президента РФ Владимира Путина о частичном освобождении предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения.
РСПП предложил изменить проект Путина о снижении уголовных рисков
Иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться.