Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2020 пройдет 28—30 октября 2020 года в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи, говорится в сообщении Банка России. Мероприятия молодежной программы форума стартуют 27 октября.

В выставочной зоне форума будут представлены достижения, связанные с инновационными финансовыми технологиями.

«Finopolis ежегодно собирает на своей площадке представителей органов государственной власти, лидеров финансового рынка и финтех-стартапов, IT-отрасли, международных экспертов, в том числе от регуляторов иностранных государств, для обсуждения последних тенденций в области современных финансовых технологий, а также возможностей их применения в финансовом секторе», — прокомментировали в регуляторе.