Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», открыл 28 января операционный офис в Рыбинске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение расположено по адресу: пр-т Ленина, д. 175.



В линейке розничных продуктов Новикомбанка представлены ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты на специальных льготных условиях для сотрудников госкорпорации, платежные инструменты, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т. д.

Для удобства сотрудников на предприятиях уже установлены банкоматы. При этом снимать наличные денежные средства без комиссии также можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничения.

Что касается юридических лиц, то им Новикомбанк готов предложить расчетно-кассовое обслуживание, услуги удаленного документооборота с банком при помощи современных систем дистанционного банковского обслуживания. Через систему «Интернет/Клиент-Банк» клиенты могут самостоятельно управлять банковскими счетами, производить электронные платежи в режиме реального времени, получать выписки, а также предоставлять в банк платежные документы без посещения офиса.

Режим работы: понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00 до 16:45.