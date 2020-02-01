Кредит Европа Банк начал сотрудничество с международной платежной платформой RBK.money и предложил клиентам новый онлайн-канал погашения кредитов, следует из релиза финучреждения.



«Теперь клиенты Кредит Европа Банка могут совершать платежи с карты любого банка на текущий счет для последующего погашения кредитов онлайн, используя сервис https://ceb.rbkmoney.com/. Зачисление платежа происходит моментально. Для заемщиков Кредит Европа Банка, проживающих в городах, где отсутствуют офисы банка, платежи проводятся без комиссии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, заемщики могут совершать платежные операции в филиалах и банкоматах Кредит Европа Банка, в отделениях почтовой связи, через терминалы «Элекснет» и QIWI, точки приема платежей Киви Банка, «КиберПлат», а также кассы салонов «Связной».