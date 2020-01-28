«Национальная Фабрика Ипотеки» (бренд «Ипотека24») объявляет о продлении «зимних ипотечных» акций и снижении ставок до конца февраля 2020 года. Данные изменения действуют во всех регионах реализации программ «Ипотека24», сообщает пресс-служба оператора российского ипотечного рынка.



По уже одобренным заявкам и действующим в феврале условиям клиенты могут получить кредит на покупку жилья по ставке от 9,99% годовых в рублях, кредит на различные потребительские и бизнес-цели — по ставке от 10,99% годовых (этот заем выдается под залог имеющейся квартиры).

Ставки снижены как для клиентов с доходами «по найму», так и с «бизнес-доходами» (наем, ИП, бизнес, «самозанятый»), уточняется в сообщении.

При использовании средств материнского капитала (как федерального, так и регионального) на частичное досрочное погашение кредита его сумма может быть до 90% от цены покупаемого жилья. При использовании материнского семейного капитала на первый взнос — действует опция «без внесения своих сбережений». По данным кредитам возможно ускоренное одобрение заявки, а также проведение регистрации сделки в электронном формате за срок от одного дня.

Для партнеров статуса «Премиум», участников риелторских объединений РФ действует специальная скидка по ставке «минус 0,5%». Данная опция действует по всем программам «Фабрики Ипотеки» во всех регионах реализации программ стандартов «Ипотека24».