Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 95 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,4525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,4 тыс. сделок на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,345—63,14 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,7025 рубля, уменьшившись на 68 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,7 тыс. сделок на 572 млн евро по курсам от 68,59 до 69,5475 рубля за евро.

Валютный рынок проявляет осторожный оптимизм, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс». «Доллар теряет 40 копеек с начала дня, торгуясь вблизи уровня 62,5, евро — 60 копеек (вблизи цены 68,7—68,8). В отсутствие сильных драйверов эти уровни станут ценой закрытия сегодняшнего дня», — говорится в обзоре экспертов.

Рубль отыгрывает обратно часть потерянного накануне, но к этому все и шло, добавляет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар возвращается к 62,37 рубля и в среду может отступить к 62,25—62,35 рубля. Там пара доллар/рубль может ждать новых катализаторов и новостей. Евро тоже отступает и сползает к 68,63 рубля. Краткосрочно, до четверга, пара евро/рубль способна оставаться в границах 68,5—69 рубля», — комментирует эксперт.