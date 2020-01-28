Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Финсервис» на уровне «ruBBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной оценкой достаточности капитала и прибыльности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

Базирующийся в Москве «Финсервис» специализируется на комплексном обслуживании предприятий крупного бизнеса и физлиц из VIP-сегмента, в том числе аффилированных и экономически связанных с бенефициарами банка, а также на казначейских операциях, напоминают в агентстве.

По его оценке, деятельность кредитной организации характеризуется невысокими конкурентными позициями на банковском рынке в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса, что связано с преобладанием в активах нестабильных краткосрочных компонентов (по состоянию на 1 декабря 2019 года около 50% нетто-активов приходилось на депозиты в Банке России и средства, размещенные на межбанковском рынке на срок до семи дней). Кроме того, агентство отмечает узкую клиентскую базу банка и наличие у клиентов отдельных хозяйственно-деловых взаимосвязей между собой и/или с бенефициарами банка.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена существенной устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков и высокими показателями эффективности деятельности, что позволяет банку выплачивать дивиденды в существенных объемах.

Качество активов оценивается как приемлемое. В частности, ссудная задолженность юрлиц и индивидуальных предпринимателей на отчетную дату составляет 19% нетто-активов, доля просроченной задолженности — около 3%, при этом доля ссуд IV и V категорий качества равна примерно 17%, что выше, чем в среднем по банковскому сектору. Кредитный портфель по физлицам составляет 4% нетто-активов и характеризуется высокой долей просроченной задолженности (22%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности. При этом агентство, как и прежде, обращает внимание на высокую зависимость банка от средств крупнейших групп кредиторов и отмечает, что в связи с произошедшими в течение 2019 года существенными изменениями в составе крупнейших групп кредиторов оценить стабильность части данных средств не представляется возможным. Средства юрлиц остаются для банка основным источником фондирования, стоимость их привлечения по-прежнему высокая (5,5% за III квартал 2019 года с переводом в годовое выражение).



Консервативная оценка уровня корпоративного управления связана с невыполнением банком ряда стратегических планов, слабой кредитной активностью, а также низкой, по мнению агентства, степенью независимости менеджмента при принятии управленческих решений. Аналитики полагают, что низкий уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения банка на фоне роста конкуренции со стороны крупных федеральных банков не будет способствовать усилению его конкурентных позиций.

