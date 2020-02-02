Клиенты банка «Фридом Финанс» получили возможность подключить интернет-эквайринг банка при создании онлайн-магазина на платформе InSales и принимать оплату по банковским картам НСПК «Мир», Visa, Mastercard. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Предприниматели, используя готовый набор блоков, модулей и страниц платформы InSales, смогут самостоятельно сформировать интернет-магазин, согласно выбранной ими бизнес-модели. Для начала приема платежей клиенту необходимо подключить специальный модуль, разработанный банком «Фридом Финанс», который бесплатно устанавливается из магазина приложений InSales. Алгоритм настройки прост и не требует специальных знаний, но при необходимости менеджеры банка оперативно предоставят дополнительные консультации», — говорится в релизе.

Пользователи интернет-эквайринга не платят за использование и обслуживание ПО, комиссия взимается только за осуществление платежей. Ее минимальный размер составляет 0,9% и варьируется в зависимости от категории товаров и услуг.

«Интернет-эквайринг банка «Фридом Финанс» — удобный финансовый инструмент для владельцев интернет-магазинов. Среди преимуществ продукта — удобный интерфейс, гибкая тарификация, высокие стандарты безопасности проведения трансакций. При открытии расчетно-кассового обслуживания и подключении интернет-эквайринга банка клиент получает дополнительный доход в виде начисления 3% на остатки на счете с ежедневной капитализацией процентов», — отмечают в банке.