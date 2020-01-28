В 2020 году на мировых рынках наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают акции технологических компаний, сектора здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, а также сферы ЖКХ и альтернативной энергетики. Аутсайдерами станут бумаги западных нефтегазовых компаний, свидетельствуют данные исследования аналитического управления ГК «Финам».



Как отмечают аналитики, прошлый год оказался очень успешным для акций технологических компаний: индекс S&P Information Technologies подскочил почти на 50%, став лидером среди отраслевых компонент S&P 500. Отчасти такую динамику можно объяснить эффектом «низкой базы» — технологический сектор больше всех пострадал в ходе распродажи, произошедшей на рынках в конце 2018 года. Однако свою роль сыграли и признаки улучшения фундаментальных показателей сектора после спада, вызванного замедлением мировой экономики и торговыми войнами.

На этот год исследовательские компании предсказывают рост продаж в основных сегментах сектора — полупроводниковых чипов, смартфонов и иных гаджетов и др.

«Технологический сектор, вероятно, продолжит пользоваться повышенным вниманием инвесторов в 2020 году, — пишут аналитики «Финама». — Однако после внушительного ралли прошлого года акции многих компаний хайтека уже выглядят дорогими, и ожидать продолжения столь же существенного и широкомасштабного подъема не приходится. Тем не менее, на наш взгляд, неплохим потенциалом роста все еще обладают бумаги компаний, работающих в области цифровой трансформации бизнеса, в частности Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов и разработчика одноименной CRM-платформы».

В 2019 году сектор здравоохранения принес инвесторам достойную доходность, которая несколько отставала от рыночной — индекс S&P 500 HealthCare за год увеличился на 18,7% в сравнении с ростом американского индекса широкого рынка S&P 500 на 28,9%. При этом если рассматривать динамику за последний квартал прошлого года, то вложения в здравоохранение значительно опережали американский рынок в целом (плюс 13,9% против плюс 8,5%), и в 2020 году набравшая обороты восходящая тенденция в секторе может получить продолжение.

«Мы считаем, что три понижения ключевой ставки ФРС создали благоприятную среду для сохранения повышенного аппетита к риску в среднесрочной перспективе, и в таких условиях активы из сегментов биотехнологий и прорывных разработок могут принести доходность выше рыночной в ближайшие кварталы», — считают эксперты. Они выделяют акции Bristol-Myers и Horizon Therapeutics с целевыми ценами 71 и 42 доллара соответственно (потенциал роста 11% и 15,5%), а также советуют не забывать о консервативных вложениях вроде Pfizer, акции которой следует «держать» с целью 43 доллара на ближайшие полтора года (потенциал роста — 11%).

Сектор ЖКХ (Utilities) подрос в 2019 году на 21,89%, немного уступив индексу широкого рынка S&P 500, который за этот период увеличился на 28,8%. При этом по динамике роста за последние три года сектор Utilities (плюс 31%) уступил лишь компаниям IT-сектора (плюс 98%) и сектору здравоохранения (плюс 45%). Инвесторам интересны компании сектора ЖКХ, поскольку они считаются защитными активами и способны показать устойчивую динамику во время кризисов, роста геополитической напряженности и т. п. Аналитики полагают, что в 2020 году спрос инвесторов на бумаги коммунальных компаний будет сохраняться на высоком уровне в качестве защитных активов, в частности из-за роста неопределенности на рынке в связи с президентскими выборами в США. В числе фаворитов — энергетическая компания Exelon, которая занимается производством и реализацией электроэнергии на территории США, и Waste Management, крупнейшую в США компанию, ведущую деятельность в сфере сборки, транспортировки, переработки и утилизации отходов.

В качестве защитных активов 2020 года инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний оборонного сектора. Фаворитом у аналитиков продолжает оставаться компания Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, оружия, авиакосмической техники. Эмитент получает более 80% доходов от заказов Минобороны США, являясь крупнейшим поставщиком вооружения для Пентагона. Важным плюсом для Lockheed Martin является то, что правительство США увеличило оборонный бюджет на 2020 год до 733 млрд долларов по сравнению с 716 млрд в 2019-м.

В числе аутсайдеров аналитики прежде всего выделяют бумаги нефтегазовых компаний. Один из ключевых факторов, который будет оказывать давление на сектор, — растущие объемы добычи нефти в США, в частности за счет появления более современных и эффективных технологий разработки месторождений. По мнению экспертов, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе нефтегазовый сектор продолжит находиться под давлением из-за всеобщей истерии по поводу изменения климата на планете, что создает риски судебных разбирательств на миллиарды долларов.

