Активнее всего к страхованию своих сотрудников прибегают компании, работающие в сфере торговли, сельского хозяйства и строительства. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Сбербанк страхование жизни».

В компании проанализировали сферы деятельности предприятий, которые в 2019 году заключили договоры коллективного страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней.

Выяснилось, что в 2019 году страховая компания заключила более 2 100 договоров коллективного страхования сотрудников от несчастных случаев. Количество застрахованных лиц достигло 170 тыс. и по сравнению с 2018 годом выросло на 50%. Количество договоров, заключенных с корпоративными клиентами, выросло более чем на 25%. Чаще всего предприятия заключали договоры страхования в сентябре (11% от общего количества договоров) и декабре (16%).

Основная доля корпоративных договоров оформляется в торговле: 26% от общего количества заключенных договоров приходится на оптовый сегмент, еще 11% — на предприятия розничной торговли. Второе место разделяют предприятия сферы сельского хозяйства и строительства (по 10%). Помимо этого, лидерами по страхованию своих сотрудников являются компании, работающие в транспортной сфере (7%), в сфере пищевой промышленности (5%) и предприятия, оказывающие посреднические, риелторские и рекрутинговые услуги (4%).

Активнее других своих сотрудников страхуют предприятия, зарегистрированные в Москве и Московской области (18% от общего количества договоров), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%) и Нижегородской области (6%). Как правило, организации в 2019 году заключали договоры страхования на один год. Этот период страхования предприятия выбирали в 96% случаев.

Каждый второй работодатель, помимо базового страхового покрытия, подключает к программе корпоративного страхования в качестве дополнительных сервисов услуги телемедицины, чек-ап и второе экспертное медицинское мнение.