Платежная система «Один Два Три» исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют данные регулятора.

Центробанк 28 января исключил из реестра операторов платежных систем запись об АО «Международная платежная система «123» в качестве оператора платежной системы «Один Два Три». Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Система «Один Два Три» была включена в реестр 29 июня 2016 года. Ее оператором тогда значилось ярославское НАО «Один Два Три», которое в октябре того же года сменило наименование на текущее одновременно с перерегистрацией в Москве.



В материалах на сайте компании указано, что приоритетным направлением работы было выбрано внедрение в регионах России проектов, подразумевающих использование банковских карт и связанных с организацией приема оплаты проезда в транспорте, обеспечением финансовыми сервисами представителей трудовой миграции, выпуском и обслуживанием карт локальных экосистем (школ, институтов, рынков, кампусов). В частности, с лета 2017 года компания занималась реализацией транспортного проекта в Ярославле.