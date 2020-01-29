Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,39% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 125,22 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,46% — до отметки 1 579,53.

«Вчера российский фондовый рынок благодаря внешнему фону смог подрасти, к уровню 3 100 пунктов вернулся индекс Мосбиржи. Сегодня рассчитываем на продолжение позитивной динамики, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью закрытия «гэпа» понедельника», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.