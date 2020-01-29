Центральный банк России принял решение о реализации мер по повышению финансовой устойчивости Севастопольского Морского Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Комитет банковского надзора Банка России в соответствии со статьей 189.49 федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 29 января 2020 года утвердил план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк», — говорится в сообщении регулятора.



«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», — уточняет ЦБ.

Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ. В банк назначена временная администрация в лице АСВ.