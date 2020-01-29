Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2019 году выявила ущерб экономическим интересам государства на 26,2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель ФТС России.

«Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе совместно с иными государственными органами) по результатам проверочной деятельности за 2019 год выявили ущерб, причиненный экономическим интересам государства в результате нарушения лицами обязательных требований и норм законодательства, на сумму 26,2 миллиарда рублей», — сказал представитель ведомства.

По его словам, в 2018 году был выявлен ущерб на сумму 17,3 млрд рублей. Отмечается, что в 2019 году нарушения выявлены в деятельности 1 652 лиц. По результатам контроля возбуждено 6 975 дел об административных правонарушениях и 383 уголовных дела, в 2018 году — 5 737 дел об административных правонарушениях и 287 уголовных дел.