• Центробанк предлагает прописать финансовым организациям такие же требования к хранению и безопасности персональных данных россиян, как и у Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом говорится в проекте указания Банка России, который внесен в Госдуму вместе с поправками к законопроекту о биометрии. Так, ЦБ намерен следить за безопасностью всех слепков лица и голоса, которые сдают россияне, а не только за теми, что направляются в ЕБС. Также необходимо шифровать биометрические данные криптографическими ключами, которые прошли проверку ФСБ, говорится в документе.

• Банк России ответил Счетной палате (СП) на критику российской финансовой системы, когда к нему возникли претензии из-за недостижения ожидаемых результатов по развитию финансового рынка в 2016—2018 годах. Так, по подсчетам СП, консолидация рынка и меры ЦБ привели к тому, что в 2016—2018 годах в отдельных секторах финансового рынка число участников сократилось в 1,5—2 раза, что свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. Число участников рынка и правда сократилось, признают в ЦБ. Но с рынка уходят только недобросовестные и финансово неустойчивые участники, так что это ему только на пользу.

• Депутаты доработали проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, которая должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя в первую очередь финансовых услуг. Проект Госдума может рассмотреть во втором чтении уже в феврале. ЦБ и Минкомсвязь его поддерживают. Проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров используют не те, на кого они зарегистрированы, поясняет глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.

• Число состоятельных людей в России с капиталом от 1 млн долларов выросло в 2019 году до 37 тыс. человек. Таковы данные исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России — 2019». В 2018 году в России была 31 тыс. таких банковских клиентов. Капитал представителей этого сегмента, по предварительным оценкам, составил в 2019 году 9,3 трлн рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом), прогноз на 2020-й — 10,1 трлн рублей. Объем инвестиционного портфеля private-банков составил 2,6 трлн рублей, увеличившись за год на 18%.

