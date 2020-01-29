Президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что планирует остаться на прежней должности в банке после выхода ЦБ из состава акционеров. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Разумеется (буду оставаться в банке. — Прим. ред.). Мы работаем с сегодняшним акционером. Будет другой акционер — будем работать с другим», — сказал Задорнов, отвечая на вопрос, останется ли он в банке после продажи ЦБ своей доли в «Открытии».

Ранее Банк России сообщил, что пригласил 12 инвестиционных консультантов для участия в подготовке предложений по стратегии выхода из банковской группы банка «ФК Открытие».

По мнению Михаила Задорнова, на первом этапе продажи пакета ЦБ в 2021 году в ходе IPO будет продано 20—25% акций банка. Как считает глава «Открытия», банк может стать «голубой фишкой».

«У нас предложений по участию в размещении «Открытия» точно мало не будет, я вас в этом уверяю», — сказал Задорнов. Он также отметил, что сам планирует приобрести акции банка в ходе IPO. «Если мы разместимся, это будет одна из тех «голубых фишек», в которых рынок нуждается, в новых компаниях, достаточно понятных массовому инвестору», — сказал глава «Открытия».