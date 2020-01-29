Пакет акций банка «ФК Открытие» может быть выставлен на продажу в сентябре-октябре 2021 года. Такие сроки озвучил журналистам президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«В марте получим предложения (от инвестконсультантов. — Прим.ред.), в мае — июне будут уже заключены контракты с инвестконсультантами, юридическими консультантами. Мы, по сути, с первого квартала уже ведем всю подготовку, всю работу с прицелом на размещение «Открытия» в 2021 году. Это, скорее всего, сентябрь-октябрь 2021 года, на эти даты мы ориентируемся», — сообщил Задорнов.

«Во многом результат 2020 года определит инвестиционную привлекательность банка с точки зрения отдачи на капитал, динамики роста бизнеса», — сказал глава «Открытия», добавив, что многое также определит ситуация на рынке.

По его словам, за 2019 год банк «ФК Открытие» получил 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.