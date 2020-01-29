Банк «Зенит» по итогам 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ до событий после отчетной даты в размере 2,8 млрд рублей, что более чем в 13 раз превышает аналогичный показатель предыдущего года. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 3,3 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем за предыдущий год. Операционный доход до вычета резервов составил 14 млрд рублей против 10 млрд в 2018-м.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 237 млрд рублей. Собственные средства (капитал) увеличились за 2019 год на 0,5 млрд рублей, до 36,7 млрд.

Совокупный кредитный портфель показал рост с начала года на 4,2% и до вычета резервов составил 152 млрд рублей. Основную долю занимает портфель кредитов, выданных юридическим лицам, — 111 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за прошедший год вырос на 30% и составил 41 млрд рублей.

За годовой период «Зенит» нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 6,7%, до 165 млрд рублей.

На 1 января 2020 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 16,1% при минимально допустимом значении 8%, нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) — 11% при минимальных нормативных значениях 4,5% и 6% соответственно.

Также в релизе указано, что нормативы ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: на 1 января 2020 года норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 221% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности (Н3) — 135% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 56% при максимальном значении 120%.

«В 2019 году банковская группа «Зенит» завершила ключевой этап трансформации, присоединив два крупных дочерних банка под брендом банка «Зенит». Стабильные финансовые показатели и наличие запаса прочности капитала банка свидетельствуют о том, что интеграционные процессы в группе проходят плавно. Это результат работы большой команды банка «Зенит» в 25 регионах присутствия. В ближайшее время мы утвердим новые векторы развития банка — до 2023 года. В фокусе на 2020 год — повышение операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, развитие цифровых продуктов», — комментирует главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.

«Зенит» официально объявил будущего предправления объединенного банка
«Зенит» официально объявил будущего предправления объединенного банка

Общее собрание акционеров банка «Зенит» приняло решение об избрании и назначении Александра Тищенко на должность председателя правления банка. Об этом в понедельник, 27 января, объявили в кредитной организации, уточнив, что решение вступит в силу после получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатуры Тищенко на должность предправления банка и завершения реорганизации «Зенита» в форме присоединения Спиритбанка и банка «Зенит Сочи».