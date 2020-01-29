Банк «Зенит» по итогам 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ до событий после отчетной даты в размере 2,8 млрд рублей, что более чем в 13 раз превышает аналогичный показатель предыдущего года. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 3,3 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем за предыдущий год. Операционный доход до вычета резервов составил 14 млрд рублей против 10 млрд в 2018-м.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 237 млрд рублей. Собственные средства (капитал) увеличились за 2019 год на 0,5 млрд рублей, до 36,7 млрд.

Совокупный кредитный портфель показал рост с начала года на 4,2% и до вычета резервов составил 152 млрд рублей. Основную долю занимает портфель кредитов, выданных юридическим лицам, — 111 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за прошедший год вырос на 30% и составил 41 млрд рублей.

За годовой период «Зенит» нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 6,7%, до 165 млрд рублей.

На 1 января 2020 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 16,1% при минимально допустимом значении 8%, нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) — 11% при минимальных нормативных значениях 4,5% и 6% соответственно.

Также в релизе указано, что нормативы ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: на 1 января 2020 года норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 221% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности (Н3) — 135% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 56% при максимальном значении 120%.



«В 2019 году банковская группа «Зенит» завершила ключевой этап трансформации, присоединив два крупных дочерних банка под брендом банка «Зенит». Стабильные финансовые показатели и наличие запаса прочности капитала банка свидетельствуют о том, что интеграционные процессы в группе проходят плавно. Это результат работы большой команды банка «Зенит» в 25 регионах присутствия. В ближайшее время мы утвердим новые векторы развития банка — до 2023 года. В фокусе на 2020 год — повышение операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, развитие цифровых продуктов», — комментирует главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.