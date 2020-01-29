Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг информацию о том, что ведомство планирует расширить полномочия силовиков в части доступа к персональным данным граждан, пишет РБК .

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

Как пояснил Шадаев, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается. По его словам, сейчас работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тыс. госорганов и организаций. «В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — пояснил он.

Как уточняет Максут Шадаев, на заседании рабочей группы Госсовета был представлен свод рекомендаций для рабочих групп по «Цифровой экономике». По его словам, пока это не программа министерства, а набор рекомендаций, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад.