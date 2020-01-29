Дополнительные расходы на меры из послания президента РФ Владимира Путина составят 4,128 трлн рублей в период до 2024 года, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным. Минфин подготовит поправки в бюджет и представит их в правительство до 11 февраля.

«Минфин России произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей, из которых 3 триллиона 770,4 миллиарда рублей — это средства федерального бюджета и 357,8 миллиарда рублей — бюджеты субъектов», — заявил Силуанов.

Он добавил, что наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от трех до семи лет (1,389 трлн рублей) и выплаты материнского капитала (1,232 трлн рублей).

Президент РФ поручил Кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование поручений по итогам послания Доклад должен быть представлен до указанного срока, далее — один раз в квартал.

Минфин заявил, что произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. «Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля», — сказал Силуанов.

При формировании бюджета на 2020—2022 годы ведомство исходило из приоритетности расходов на социальную сферу, пояснил министр. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, заявил Силуанов.