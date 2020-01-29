Банк «ФК Открытие» за 2019 год увеличил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) на 67% до 127 млрд рублей до вычета резервов, рассказал журналистам президент — председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. Он также отметил, что объем средств клиентов МСБ вырос за указанный период более чем на треть.

«Кредитный портфель вырос в этом сегменте на 67% за 2019 год, и, естественно, следом за ним с лагом растут средства клиентов, которые более чем на треть увеличились, это 200 миллиардов рублей на конец 2019 года, это очень хороший для нас, устойчивый источник пассивов», — пояснил Задорнов.

По его словам, перед банком и его филиалом (банком «Точка») стояла задача к концу 2020 года иметь в клиентской базе 500 тыс. активных клиентов МСБ. «На конец 2019-го у нас 428 тысяч клиентов, из которых 218 тысяч в «Открытии», — сообщил глава банка.

Он добавил, что в настоящее время только банк «Открытие» в месяц открывает порядка 15—17 тыс. новых счетов на малые и средние предприятия. По итогам 2019 года кредитная организация вошла в топ-5 банков по количеству клиентов МСБ.

При этом банк активно переводит предпринимателей на дистанционные каналы обслуживания. Так, доля продаж кредитов через дистанционные каналы увеличилась за 2019 год с 14% до 60% (в штуках), коэффициент проникновения банковских карт в сегменте МСБ вырос с 34% до 82%.