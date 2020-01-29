Ежегодный отчет Банка России перед Госдумой необходимо закрепить в Конституции РФ, предложил член рабочей группы по поправкам в Конституции, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«У меня есть одно конкретное предложение, которое, безусловно, будет рассматриваться в комиссии. Мне кажется, что норму об отчете Центрального банка перед Государственной думой — сегодня эта норма есть, она [прописана] в законе о Центробанке, — но ее нужно поднять на конституционный уровень», — сказал Макаров. Он уточнил, что подобная инициатива пока «еще даже нигде не обсуждалась».

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который содержит поправки к Конституции.