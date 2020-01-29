Промсвязьбанк и Министерство обороны РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации пилотного проекта программы лояльности «Партнеры Армии России». Об этом в среду сообщили в ПСБ.

«В рамках данного соглашения ПСБ выпустит платежные карты со специальным штрихкодом, по которому военнослужащим в торговых сетях будут предоставляться скидки и привилегии в розничных магазинах сети «Военторг» и «Армия России» по приобретению товаров и услуг», — говорится в релизе.



«ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса видит свою задачу в создании доступных и инновационных продуктов для военнослужащих. Мы рассчитываем, что новая программа лояльности окажется интересной военнослужащим и их семьям», — комментирует председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.