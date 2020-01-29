Законопроект, который позволит россиянам приобрести сим-карту мобильного оператора через Интернет с использованием биометрических персональных данных, внесен в Госдуму. Об этом сообщила ТАСС в среду один из авторов инициативы, сенатор Людмила Бокова, назначенная заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Законопроектом предлагается ввести дополнительный способ заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи посредством Интернета с применением информационных технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров. Особенности процедуры будут предусмотрены правилами оказания услуг телефонной связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время договор об оказании услуг связи может быть заключен в письменной форме в офисе обслуживания мобильного оператора или его официального представителя. Кроме того, с июля 2019 года введена возможность заключения договора через Интернет с помощью электронной подписи гражданина при условии, что при выдаче ключа такой подписи его личность была установлена при личном приеме. Вместе с тем, отмечают парламентарии, возможность заключения договора через Интернет используется россиянами значительно реже, чем личное посещение офиса, в том числе по причине того, что электронная подпись не получила массового распространения.

Как сказала Бокова, для заключения договора об оказании услуг связи абоненту нужно будет установить на свой телефон специальное программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет сделана фотография человека и проведено распознавание страниц его паспорта. При этом дополнительно будет подтверждаться совпадение изображения человека, полученного с помощью такой программы, с фотографией в документе, удостоверяющем личность.

«Полученные сведения будут в режиме реального времени направляться оператору связи. Сим-карта при этом будет заблокирована до внесения сведений об абоненте, полученных через программное обеспечение, в базы данных оператора связи», — отметила она.



В действующем законодательстве РФ предусмотрена обязанность оператора связи проверять достоверность сведений об абоненте. Такая проверка может осуществляться, в частности, с помощью специальной федеральной государственной информационной системы, а также информационных систем госорганов в случае, если оператор связи подключен к ним через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, ввиду реализации нового способа дистанционного заключения договора и учитывая существующие ограничения информационных систем органов власти, необходимы дополнительные способы проверки сведений об абонентах. В качестве такого способа предлагается использовать сведения о плательщике, полученные от банков и иных кредитных организаций, при оплате абонентом счета за услуги связи с помощью карты.

«Предложенные меры позволят гражданам заключать договоры об оказании услуг связи в любой точке России и сократить распространение сим-карт без заключения договоров. Кроме того, мы таким образом создаем дополнительные способы получения операторами достоверных сведений об абонентах. Уверена, что такой способ идентификации граждан применим и для других значимых действий», — сказала Бокова.