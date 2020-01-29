Агентству по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в АМБ Банке, пока не удалось добиться в судах взыскания убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации, следует из сообщения, опубликованного на днях на сайте АСВ.

Агентство 24 июля 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров АМБ Банка: председателя правления и члена совета директоров Андрея Логинова, членов правления Ирины Булгаковой, Ильи Галкина, Александра Кузьмина, а также члена совета директоров Анатолия Мотылева — к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них в пользу банка 286,789 млн рублей. Комментируя в свое время подачу иска, АСВ поясняло, что лицами, контролировавшими кредитную организацию, до отзыва ее лицензии было принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу в отсутствие обеспечения.

АСВ подало иски к бывшим руководителям М Банка и АМБ Банка из группы Мотылева АСВ требует с экс-топов М Банка 19,3 млрд рублей и 6 млн долларов, с контролирующих лиц АМБ Банка — 287 млн рублей.

«Определением Арбитражного суда Москвы от 22 октября 2019 года в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 22 января 2020 года, судебный акт первой инстанции оставлен без изменения», — отчитались в АСВ о ходе рассмотрения этого дела.

Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у банков так называемой группы Мотылева: «Российского Кредита», Мосстройэкономбанка, АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник». Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.



Мотылев в феврале 2018 года был признан банкротом. Он является фигурантом ряда уголовных дел в России и объявлен в международный розыск. СМИ писали, что Мотылев живет в Великобритании.