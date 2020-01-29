Альфа-Банк запустил для компаний и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-ипотека» со ставкой от 9,5% годовых.

Кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых и производственных помещений, а также жилья (например, квартир для проживания сотрудников в командировке), уточняется в сообщении кредитной организации. Приобретаемая недвижимость передается в залог банку. Страхование объекта залога не требуется.

Максимальный размер кредита — 60 млн рублей, срок — до пяти лет. При суммах до 30 млн рублей заемщик получает денежные средства по ускоренной процедуре — по расписке от Росреестра, не дожидаясь госрегистрации объекта залога. Это позволяет сократить срок получения средств на 10—20 дней, подчеркивают в банке.

Минимальный первоначальный взнос — 15%. Участие заемщика собственными средствами может быть снижено до нуля, если клиент предоставит банку другое обеспечение на сумму первоначального взноса: легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику и оборудование, земельные участки, а также жилую недвижимость, в том числе жилье заемщика — индивидуального предпринимателя.



Клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную скидку: для них ставка снижается на 1 процентный пункт.