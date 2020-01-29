Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,5% и составил 3 1283,8 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% до отметки 1 570,65.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,69%, Мосбиржи — на 0,56%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,24%, «Газпрома» — на 1,18%.

Рынок акций в среду оставался в плюсе, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «Внешний фон вроде бы стабилизировался, но впереди еще решение Федеральной резервной системы по ставке, и кто знает, как именно ФРС прокомментирует происходящее в экономике, — говорит эксперт. — Индекс Мосбиржи сегодня вернулся в область 3 126 пунктов, как и предполагалось ранее, и сохраняет возможность для продвижения в сторону 3 120 пунктов, если конъюнктура останется стабильной. Индекс РТС торгуется к вечеру возле 1 569 пунктов, что выглядит вполне нормальным для текущих рыночных условий и поведения курсов валют».