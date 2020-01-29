Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,665 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 33 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,2825—62,825 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 68,92 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,3 тыс. сделок на 489,3 млн евро по курсам от 68,6 до 69,1325 рубля за евро.

Доллар США в среду воспользовался внешним фоном и дорожал в паре с рублем, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Участники торгов явно ищут в инструменте точку опоры и пока не находят: слишком неоднозначной выглядит конъюнктура. Краткосрочно пара доллар/рубль может сохраниться в пределах 62,45—62,85 рубля, евро/рубль — 68,7—69,2», — прогнозирует эксперт.