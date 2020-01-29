Потери экономики Великобритании из-за неопределенности вокруг выхода страны из ЕС (Brexit) могут составить в 2020 году 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) и возрасти к концу десятилетия до 15 млрд фунтов стерлингов (19,5 млрд долларов) в год. Об этом сообщает в среду газета The Independent со ссылкой на доклад аналитического центра Rand Europe (подразделение базирующейся в США корпорации Rand, независимой некоммерческой исследовательской структуры).



Предполагаемое снижение ВВП приведет к увеличению госзаимствований при дополнительных расходах на ежегодные выплаты процентов в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов (около 1,7 млрд долларов) к концу 2020 года и 3 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов) к 2025 году, говорится в исследовании.

Официальный выход Соединенного Королевства из сообщества, который должен состояться 31 января, по словам автора исследования, вице-президента организации Чарльза Райса, «положит конец лишь первой фазе неопределенности в торговле».

«Негативные экономические последствия как для ВВП, так и для государственных заимствований ощутимы и со временем возрастают, — отметил он. — Неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС и возможного в дальнейшем увеличения барьеров в торговле, в том числе через тарифы, оказывает негативное воздействие на решения компаний, касающиеся внешней торговли и инвестиций».

Экономику Великобритании ожидают сложнейшие испытания до тех пор, пока Лондон и Брюссель «не договорятся и не подпишут» новое торговое соглашение, добавил Райс.